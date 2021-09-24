TEZGAHTA CEP TELEFONUNU ÇALDI; KAMERAYA YAKALANDI - Son Dakika

MERSİN'de teknik servisine girip fiyat soran şüpheli, çalışanın arkasını dönmesiyle tezgahtaki cep telefonunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenişehir ilçesi Pozcu Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında teknik servise gelen bir kişi, cep telefonu ekranı fiyatı sordu. Çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen kişi, tezgahta bir müşteriye ait cep telefonunu çalarak cebine koydu. Cep telefonun olmadığını fark eden çalışan, güvenlik kamera görüntülerini inceleyip polise şikayette bulundu.

ALDIĞI ÜRÜNÜN PARASINI ÖDÜYOR

Şüphelinin telefonunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine girip çalışanla konuşan şüpheli, bir süre etrafta kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Daha sonra çalışanın arkasını dönmesiyle tezgahta duran cep telefonunu alarak cebine koyuyor. Şüpheli, satın aldığı ürünün parasını ödeyerek iş yerinden ayrılıyor.