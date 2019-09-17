Son Dakika Haberleri: Tezgahta en ucuz balık sardalye
Son Dakika Genel Haber

Tezgahta en ucuz balık sardalye

1 saat önce

Tezgahta en ucuz balık sardalyeBURSA - Yeni av mevsimi açılmasına rağmen balığın az olması sebebiyle fiyatlar yüksek olunca, vatandaşlar tezgahları sadece seyretmekle yetiniyor.

Tezgahta en ucuz balık sardalye

BURSA - Yeni av mevsimi açılmasına rağmen balığın az olması sebebiyle fiyatlar yüksek olunca, vatandaşlar tezgahları sadece seyretmekle yetiniyor.

Bursa'da Tuzparı Balık Pazarı'nda balıkçılar tezgahları balıkla doldurdu. Tezgahlarda en ucuz balık, şu an yenme mevsimi olan sardalye. Yağlı ve lezzetli olan sardalyeyi vatandaşlar ucuz ve mevsimi olduğu için tercih ediyor. Balıkçılar denizden balığın az çıkmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu, önümüzdeki günlerde yağmurların yağması ve balığın bollaşmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini belirtti.

Tezgahta en ucuz olan sardalyenin kilosu 20 liradan satılırken, hamsi ve istavrit ise 25 liradan satılıyor. Vatandaşlar sardalye balığı alıp ızgarasını yaptıklarını belirtiyor.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Ramazan Köken, "Havaların esmesinden dolayı balık az çıkıyor. Yağmurların yağmasıyla inşallah balık bollaşacak. Şu an sardalyenin mevsimi. Vatandaşlar yağlı, lezzetli ve fiyatının da ucuz olması sebebiyle sardalyeyi daha çok tercih ediyor. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen talep var. Fiyatlar düştüğünde daha çok talep olacak" dedi.

Tezgahta en ucuz balık sardalye

Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu
Tezgahta en ucuz balık sardalye Şeyma Subaşı, ten rengi bluzu ve iç çamaşırsız pozuyla sosyal medyada olay oldu Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 11:05:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tezgahta en ucuz balık sardalye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]