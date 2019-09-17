Tezgahta en ucuz balık sardalye

BURSA - Yeni av mevsimi açılmasına rağmen balığın az olması sebebiyle fiyatlar yüksek olunca, vatandaşlar tezgahları sadece seyretmekle yetiniyor.

Bursa'da Tuzparı Balık Pazarı'nda balıkçılar tezgahları balıkla doldurdu. Tezgahlarda en ucuz balık, şu an yenme mevsimi olan sardalye. Yağlı ve lezzetli olan sardalyeyi vatandaşlar ucuz ve mevsimi olduğu için tercih ediyor. Balıkçılar denizden balığın az çıkmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu, önümüzdeki günlerde yağmurların yağması ve balığın bollaşmasıyla birlikte fiyatların düşeceğini belirtti.

Tezgahta en ucuz olan sardalyenin kilosu 20 liradan satılırken, hamsi ve istavrit ise 25 liradan satılıyor. Vatandaşlar sardalye balığı alıp ızgarasını yaptıklarını belirtiyor.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Ramazan Köken, "Havaların esmesinden dolayı balık az çıkıyor. Yağmurların yağmasıyla inşallah balık bollaşacak. Şu an sardalyenin mevsimi. Vatandaşlar yağlı, lezzetli ve fiyatının da ucuz olması sebebiyle sardalyeyi daha çok tercih ediyor. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen talep var. Fiyatlar düştüğünde daha çok talep olacak" dedi.