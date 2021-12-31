Kapalı Çarşı'da garip hırsızlık... Tezgahtakilerle yetinmediler, mankeni bile soydular - Son Dakika

Kapalı Çarşı'da garip hırsızlık... Tezgahtakilerle yetinmediler, mankeni bile soydular

Kapalı Çarşıda tezgahlara saldırıp adeta talan ettiler

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşıya dadanan küçük yaştaki hırsızlar, işyerlerinin önünde üzeri branda ile kapatılan tezgahlarda bulunan kıyafetleri adeta talan etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hepsi küçük yaşta 4-5 kişilik grup, tezgahlarla yetinmeyip mankenin üzerindeki kıyafeti de çıkarıp çaldıkları kayda girdi. Malları çalınan işyeri sahipleri, bekçi bulunmaması ve abonenin iptal edilmesi nedeniyle ışıkların yanmamasının hırsızlara davetiye çıkardığını dile getirdi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1004 ve 1010 sokaklarda bulunan Kapalı Çarşı, son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla başa çıkamıyor. 2 yıldır sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığı Kapalı Çarşıda dün gece yaşananları görn esnaf gözlerine inanamadı. Sabah Kapalı Çarşıya gelen esnaflar, işyerlerinin önünde üzerleri branda ile kapatılmış tezgahların yağmalanmış olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Hırsızlık olayının yaşandığı Kapalı Çarşı'ya önce polis ekipleri gelirken ardından da Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek parmak izi araştırması yaptı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hırsızlık olayını 4-5 kişiden oluşan ve yaşları küçük şahısların gerçekleştirdiklerini belirledi.

Kapalı çarşıya adeta saldırıp mankeni bile soymuşlar

Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin tezgahlarda bulunan eşofman ve benzeri kıyafetleri almakla yetinmeyip, bir mağazanın önünde bulunan mankenin üzerindeki kıyafeti de çıkarıp aldıkları gözlendi.

2-3 yıldır bekçi bulunmuyor

Kapalı Çarşı'da bir bölümünde bekçi bulunmasına rağmen 1004 ve 1010 sokakların kesiştiği bölümde işyeri sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 2-3 yıldır bekçi bulunmadığı, çatıda bulunan projektörlerin yanmadığı hırsızlıkların da bu bölgede yaşandığı bildirildi.

İşyerinden yüklü miktarda malzeme çalınan Yakup Yağız, kendi aralarında çözüm bulamadıklarını belirterek "Ne yazık ki çözüm bulamıyoruz. Bekçinin olmaması ve çarşının karanlık olması hırsıza davetiye çıkarıyor. Bazı arkadaşlar yüzünden ne yazık ki bir bekçi tutamıyoruz. Zararımız büyük. Ben kendim kaç kez bekçi buldum. Ama ya bekçi işi kabul etmedi ya da bazı arkadaşlar yanaşmadığı için olmadı. Kısacası her gün burada hırsızlık oluyor. Ufak tefek diye polise yansıtmıyoruz" dedi.