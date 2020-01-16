Tezgahtan düşen kadın yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tezgahtan düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Tezgahtan düşen kadın yaralandı

7 saat önce

Adıyaman'da, çıktığı mutfak tezgahından dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.

Tezgahtan düşen kadın yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da, çıktığı mutfak tezgahından dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ikamet eden Aysel Y., çıktığı mutfak tezgahı üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Tezgahtan düşerek yaralanan kadın, kendi imkanlarıyla 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aysel Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çırılçıplak havalimanında gezen kadın güvenliği alarma geçirdi, gözaltına alındı
İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor Sosyal medya bu kadının feryadını konuşuyor! "Tecavüze uğradım, kimsem yok, yardım edin" Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
21:58 İBB Meclisi'nde cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması teklifi reddedildi - Son Dakika Haber
21:54 Giresun'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
21:51 Cübbeli Ahmet: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var - Son Dakika Haber
21:43 Libya'daki Kuloğlu Türkleri kimdir; emekli büyükelçiler anlatıyor - Son Dakika Haber
21:42 İspanya'da milyarder iş adamına Picasso tablosu kaçakçılığından hapis ve para cezası - Son Dakika Haber
21:22 Azli istenen Trump'ın Senato'da yargı süreci başladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:59:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tezgahtan düşen kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]