Tezgahtar olarak işe başladı, şimdi taş fırında ekmek pişiriyor - Son Dakika

Tezgahtar olarak işe başladı, şimdi taş fırında ekmek pişiriyor

Erkek ustalara taş çıkartan Giresunlu 18 yaşındaki Sedef Yılmaz hem hamuru yoğuruyor hem de taş fırının başına geçip ekmek ve pide pişiriyor

GİRESUN - Tezgahtar olarak işe başladığı fırında hamur hazırlamadan, ekmek üretimine kadar kendini yetiştiren 18 yaşındaki Sedef Yılmaz Giresun'un tek bayan taş fırın ekmek ustası oldu.

Lise öğreniminden sonra aile ekonomisine katkı sağlamak için iş arayan Sedef Yılmaz tezgahtar olarak bir fırında iş buldu. Yılmaz, bir yıllık süre içerisinde fırında ekmek yapımına merak saldı. Fırıncılık mesleğinde önce hamur işlemesini, sonra da fırında ekmek pişirmesini öğrenerek erkeklere adeta taş çıkarttı.

"Kendime güvendim ve bu mesleği sevdim"

Fırıncılığı severek yaptığı için kısa sürede bu işi öğrendiğini anlatan Sedef Yılmaz, "Lisede çocuk gelişimi bölümünü bitirdim ancak istediği üniversite olmadı. Ben de aileme katkı sağlamak için iş arıyordum ve bu fırında tezgahtarlık işi buldum. Tezgahta ekmek satışı yaparken boş vakitlerimde de ustalara yardımcı oluyordum. Zaman içerisinde bu işi sevdim. Ustalarıma yardımcı olmak için yaptığım işlerde de becerikli olunca ustalarım daha fazla bu mesleği öğrenmem için bana yardımcı oldular. Ben de kendime güvenerek ustalarımın desteği ile şimdi hem hamur yoğurmasını, hamur kesimini, ekmek işlemesini ve fırına ekmek atıp pişirmesini dahi öğrendim. Beni fırın başında görenler iltifat edip gidiyor. İşimden de çok memnum. Bana bu mesleği sevdiren ve öğreten bütün ustalarıma teşekkür ediyorum. Beni bir meslek sahibi yaptılar. Başka yerlerde var sanıyorum ama Giresun'da taş fırında ustalık yapan tek bayan fırıncıyım diye biliyorum" dedi.

"Bize baka baka öğrendi, usta gibi çalışıyor"

Sedef Yılmaz'ın kendilerini izleyerek bütün işi öğrendiğini belirten işyeri işletmecisi ve Fırın Ustası Akın Türkeş ise "Sedef kızımız bu işi bize baka baka öğrendi ve şimdi usta gibi çalışıyor. Buraya bir tezgahtar olarak başlayan Sedef kızımız, boş vakitlerinde her işimize koşuyordu. Bir süre sonra gördük ki elinden her iş geliyor ve yetenekli. Bunun üzerine biz de kendisine yardımcı olarak bu işi öğrenmesine vesile olduk. Şimdi hem hamur işlerini yapıyor hem de en zor işlerden biri olan pide tırnaklamasından, diğer ekmek çeşitlerini işleyerek fırına verebiliyor. Ramazan olduğu için şimdi bütün Ramazan pidelerini kendisi hazırlıyor. Gelen müşterilerimizde ekmek alıp gitmiyorlar fırında çalışmasını da izliyorlar. Herkes takdir ediyor. Biz de böyle bir çırağımız olduğu için kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.