Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı - Son Dakika

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Hırsız,yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını kaşla göz arası çaldı.

15 BİN DEĞERİNDEKİ 11 ADET ÇEYREK ALTINI ÇALDI

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgahlarla sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra tezgahtan içeriye giren bir müşteriyle ilgilenmeye başladı. Bunu fırsat bilen şahıs, tezgahta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. Şahıs ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Tezgahtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndaki otele şafak baskını yapan polis ekipleri, K.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs altınları Fatih Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda bozdurup paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.