Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi - Son Dakika
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Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi

17.04.2022 22:29
Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi

Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan Mehmetçikler Kocatepe'ye çıktı.

Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan Mehmetçikler Kocatepe'ye çıktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, milletin 100 yıl önce Kocatepe'den bağımsızlığa yürüdüğü Büyük Taarruz Zaferi dolu dolu etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini yerine getiren Mehmetçikler, Şuhut Atatürk Evi'ni daha sonra Zafer Yolu güzergahından Kocatepe'yi ziyaret etti.

Büyük Taarruz Zaferi'nin önemine değinen İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, ecdadın 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde destan yazdığı Kocatepe'yi zaferin 100. yılında Mehmetçiklere de göstermek istediklerini kaydetti.

Kırgel, askerlere hayırlı tezkereler diledi.

Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi
Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi
Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi
Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi

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İl Jandarma Komutanlığı, Büyük Taarruz, Karahisar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi - Son Dakika


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