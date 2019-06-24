Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu (2)

YALOVALI ŞEHİDİN NAAŞI KENTE GETİRİLDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terhisihe 5 gün kala, vatani görevini yaparken bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan Yalovalı Jandarma Onbaşı Muhammed İslam Altuğ'un (21) naaşı, askeri kargo uçağı ile Diyarbakır'dan memleketi Yalova'ya getirildi. Yalova'nın Taşköprü beldesinde bulunan 126. Filo Komutanlığı'na getirilen şehidin naaşı için karşılama töreni düzenlendi.

Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti Yalova Milletvekilli Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, şehidin babası Hakan Altuğ ile annesi Şükret Altuğ ve akrabaları katıldı. Uçağın alana indiği ve naaşın çıkarıldığı sırada anne Şükret Altuğ ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Vali Erol ile Komutan Gedik tarafından ayakta durmasına yardımcı olunan baba Hakan Altuğ ise metanetini korudu. Uçaktan tören mangası tarafından alınan şehidin cenazesi, törenle cenaze aracına nakledildi.

Şehidin naaşı, eskort halinde Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Şehit Onbaşı Muhammed İslam Altuğ için yarın Yalova Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Altuğ, şehitliğe defnedilecek.