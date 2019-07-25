Tezmaksan Akademi ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği
31 dakika önce
Tezmaksan Akademi Başkanı Aydoğdu, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapılan protokolle makine teknolojileri alanında önemli çalışma ve projelere imza atacaklarını söyledi.
Tezmaksan Akademi Başkanı Aydoğdu, Marmara Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapılan protokolle makine teknolojileri alanında önemli çalışma ve projelere imza atacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40
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