Son Dakika Haberleri: Tezmaksan Akademi ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği
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Tezmaksan Akademi ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği

31 dakika önce

Tezmaksan Akademi Başkanı Aydoğdu, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapılan protokolle makine teknolojileri alanında önemli çalışma ve projelere imza atacaklarını söyledi.

Tezmaksan Akademi ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği, System.String[]
Tezmaksan Akademi Başkanı Aydoğdu, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapılan protokolle makine teknolojileri alanında önemli çalışma ve projelere imza atacaklarını söyledi.
Marmara Üniversitesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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