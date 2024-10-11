Tezos doğrulayıcısı ABD vergi dairesine meydan okuyor

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Kripto para dünyasında vergilendirme konusu, yatırımcılar ve düzenleyici kurumlar arasında süregelen bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Josh Jarrett'ın ABD Gelir İdaresi'ne karşı açtığı yeni dava, bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırıyor. Jarrett, 2020'de kazandığı 13.000 Tezos (XTZ) token için ödediği 12.179 dolarlık verginin iadesini talep ederken aynı zamanda tüm Proof-of-Stake ağları için önemli bir emsal oluşturmayı hedefliyor.

Proof-of-Stake Ağları İçin Kritik Vergi Davası Başladı

Josh Jarrett'ın ABD Gelir İdaresi'ne karşı açtığı bu yeni dava, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Davada, token ödüllerinin kazanıldıkları yıl gelir olarak değerlendirilmesi gerektiği kuralının değiştirilmesi talep ediliyor. Jarrett ve eşi Jessica Jarrett, 2020'de kazandıkları 13.000 Tezos token için ödedikleri 12.179 dolarlık verginin de iadesini istiyor.

Bu hukuki girişim, Jarrett'ın 2021'de açtığı ve bu yıl "geçersiz" olarak reddedilen önceki davasının devamı niteliğini taşıyor. Önceki davada Jarrett, 2019'da doğrulama ödülü olarak kazandığı 8.876 Tezos tokenın gelir değil mülk olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu, tokenların kazanıldıkları zaman değil satış zamanında vergilendirilmeleri gerektiği anlamına geliyordu.

Jarrett'ın mücadelesi, kripto para sektöründe geniş destek görüyor. Washington merkezli kuruluş Coin Center, davada Jarrett'a destek veriyor. Coin Center'ın İletişim Direktörü Neeraj K. Agrawal, federal vergi yasalarının doğrulama getirilerini gelir olarak değerlendirmesinin, merkezi olmayan ağlara katılımı caydırabileceğini belirtiyor.

ABD Gelir İdaresi'nin mevcut politikası, 2023'te uygulamaya konulan ve token ödüllerinin kazanıldıkları zaman gelir olarak değerlendirilmesini zorunlu kılan bir düzenlemeye dayanıyor. Ancak Jarrett'ın dava dilekçesinde, ABD Gelir İdaresi'nin diğer tüm bağlamlarda yeni mülkün vergilendirilebilir gelir olmadığını kabul ettiği vurgulanıyor. Dilekçede, "Bir vergi mükellefi yeni bir mülk yarattığında ister bir çiftçinin ürünü ister bir yazarın el yazması isterse bir üreticinin ürünü olsun onu satana kadar vergilendirilmez." deniliyor.

Bu dava, sadece Tezos Blockchain ağı için değil tüm Proof-of-Stake Blockchain ağları için büyük önem taşıyor. Davanın sonucu, kripto para yatırımcılarının vergi yükümlülüklerini önemli ölçüde etkileyebilir. Aynı zamanda Blockchain teknolojisinin mevcut vergi yasalarıyla nasıl uyumlu hale getirileceği konusunda da önemli bir tartışmayı başlatabilir.