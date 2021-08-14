TFD37 Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin - Son Dakika
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TFD37 Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin

14.08.2021 02:25
TFD37 Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin

İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, 1-5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk Fizik Derneği 37. Uluslararası Fizik Kongresi'nde Bilim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor.

İstinye Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, 1-5 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türk Fizik Derneği 37. Uluslararası Fizik Kongresi'nde Bilim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor.

Kongrenin açılış paneli; "Accelerator Technologies for the Mankind - İnsanlık için Hızlandırıcı Teknolojileri" başlığıyla, Prof. Dr. Serkant Ali Çetin moderatörlüğünde gerçekleşecek. İlgili konunun ülkemizde ilk kez ele alınacağı panele; Prof. Dr. Serkant Ali Çetin'in daveti üzerine çalışmalarıyla dünya çapında tanınan fizikçiler katılım gösterecek. Profesör Karl Jakobs, Profesör Joachim Mnich, Profesör Tatsuya Nakada, Profesör Saleh Sultansoy ve Dr. Frank Zimmermann'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelde; parçacık fiziğinde modern hızlandırıcı teknolojilerinin gelişmesini tetikleyen enerji öncüsü ve hassasiyet öncüsü çarpıştırıcılar, Parçacık hızlandırıcılarıyla ilgili altyapı ve uzmanlığa yapılan yatırımlar, Parçacık Hızlandırıcıları Ar-Ge faaliyetlerinin çok disiplinli yapısı, küresel vizyon ile ulusal yol haritaları ve önceliklerin karşılaştırılması ve parçacık hızlandırıcılarının sağlıktan endüstriye uzanan uygulamaları ele alınacak.

Panelistler:

Profesör Karl Jakobs: ECFA (European Committee for Future Accelerators) Başkanı, CERN-ATLAS Deneyi eski başkanı, Freiburg Üniversitesi, Almanya

Profesör Joachim Mnich: CERN Araştırma ve Hesaplamadan Sorumlu Direktörü, CERN, İsviçre

Profesör Tatsuya Nakada: ECFA eski başkanı, EPFL (Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne) Emeritüs Profesörü, Lozan, İsviçre

Profesör Saleh Sultansoy: CERN ATLAS, LHeC ve FCC İş birlikleri üyesi, TOBB ETU öğretim üyesi, Ankara, Türkiye

Dr. Frank Zimmermann: CERN Parçacık Demetleri Bölümü Uzman Bilim İnsanı, FCC (Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı) İş birliği Direktör Yardımcısı, CERN, İsviçre

Türk Fizik Derneği 37. Uluslararası Fizik Kongresi ve programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Prof. Dr. Serkant Ali Çetin'in moderatörlüğünü üstleneceği İnsanlık için Hızlandırıcı Teknolojileri paneli hakkında bilgi almak için tıklayınız.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum TFD37 Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin - Son Dakika

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