TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı - Son Dakika

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı
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TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:29 Kaynak: AA
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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