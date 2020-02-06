TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı - Son Dakika

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı

6 saat önce

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Hasan Doğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:29 Kaynak: AA
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