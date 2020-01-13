TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: "Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için kriterler... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: 'Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için kriterler... - Son Dakika Spor

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: "Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için kriterler...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen çalıştaya katılan Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı:

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen çalıştaya katılan Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Yardımcı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na tüm paydaşları bir araya getirdiği için teşekkür ederek, "Aynı masa etrafında buluşmamızı ve tartışmamızı sağladı. Türk futbolunun daha da güçlenmesi için tüm paydaşların bir araya geldiği çok kıymetli bir ortam. Devletimiz ve TFF olarak bizler, bu önerileri dinlemeye hazır olduğumuzu gösterdik. Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'ndan çıkan sonuçların Türk futbolu için sağlıklı bir yol haritası oluşturacağına inancımız tam." diye konuştu.


"Türkiye çok önemli bir futbol ülkesi. UEFA, Türk futboluna çok önem veriyor." diyen Yardımcı, şöyle devam etti:


"Türkiye, Rusya ile en fazla nüfusa sahip UEFA ülkesi. Kulüplerimizin bu borç sarmalından kurtulması için UEFA da çok arzulu, istekli. Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için kriterler uygulamaya başladık. Meyvelerini de almaya başladık. Kulüplerimiz baya disipline olmuş durumda. Transfer, mali açıdan, nakit akışları ve diğer planlalamar açısından baktığımızdan baya bir yol aldığımıza inanıyorum. Daha da iyi olacağız. Çünkü UEFA zaten bu problemi 2004 yılında görmüş. UEFA, kriterlerini kendi şampiyonalarına katılan takımlara 2004 yılından itibaren uygulamaya başladı. Sonuçlarını görüyoruz, Avrupa futbolu çok büyük aşama kaydetmiş durumda. Biz de inşallah ileride bu yapıya kavuşacağız ve Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız."


Yardımcı, "Maalesef şu ana kadar Avrupa kupalarında yarışan takımlarımıza TFF olarak fazla karışmadık. Dolayısıyla işin o tarafını UEFA'ya bırakmış olduk. Nasılsa 'UEFA bakıyor' diye biz ülkedeki diğer kulüplerimizin mali yapılarına daha çok konsantre olduk. Bu bir hataydı. Biz bu hatayı düzettik." ifadelerini kullandı.


Kulüp başkanlarının sert açıklamalarıyla ilgili soruya Yardımcı, "Bu tartışmaların en kısa zamanda duracağına inanıyorum. Tabii ki yarışmanın içerisindeyiz, zaman zaman duygusallık ön plana çıkabilir. Eskiye baktığımız zaman baya bir yol aldığımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:29 
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