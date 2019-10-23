Son Dakika Haberleri: TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi
Son Dakika Spor TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi

TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi

53 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İstanbul'un 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasıyla ilgili "Diğer finallerde yaşanan sorunlar İstanbul'da olmayacak.

TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, İstanbul'un 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasıyla ilgili "Diğer finallerde yaşanan sorunlar İstanbul'da olmayacak." dedi.

İspanyol spor gazetesi Marca'ya konuşan Yardımcı, 2018 yılında Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere, geçmiş yıllarda oynanan kupa finallerindeki sorunların gelecek yıl İstanbul'da olmayacağını vurguladı.

Yardımcı, "İstanbul'da iki havaalanı ve her kategoride çok sayıda otel var. Her şeyin kontrol altında olmasına çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul'un 2005 yılında "İyi bir Şampiyonlar Ligi finali organize ettiğini" aktaran Yardımcı, "Liverpool ile Milan'ın oynadığı 2005 yılındaki finalden daha iyi olacak. Eminim." açıklamasında bulundu.

Şampiyonlar Ligi finali için favori gördüğü takım ismi vermek istemeyen Yardımcı, "Finalin iki ülkenin takımları arasında oynanması hoşuma gider. Böylece daha güzel bir ortam olur. Bir Türk olarak bir favori söylemek benim için zor ama bir İngiliz bir de İspanyol takımı olursa bundan memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:18 Kaynak: AA
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