TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı: "Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı: 'Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız' - Son Dakika Spor

TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı: "Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız"

6 saat önce

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklaması ANKARA - UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklaması ANKARA - UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı: Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı
Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:54 Aston Villa, kaleci Reina'yı kiraladı - Son Dakika Spor
22:53 Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika Spor
22:53 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu - Son Dakika Spor
22:49 Dakar Rallisi'nde Carlos Sainz liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor
22:44 Altay, Doğa İşeri'yi transfer etti - Son Dakika Spor
21:52 Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı - Son Dakika Spor
21:24 Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü canlı yayında açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:53:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı: "Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]