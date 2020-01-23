TFF 1'inci Lig'de 19'uncu hafta Akhisarspor-Bursaspor maçıyla başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1'inci Lig'de 19'uncu hafta Akhisarspor-Bursaspor maçıyla başlıyor - Son Dakika Spor

TFF 1'inci Lig'de 19'uncu hafta Akhisarspor-Bursaspor maçıyla başlıyor

6 saat önce

Ligde hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen iki ekip Akhisarspor ile Bursaspor, Manisa'da kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'de 19'uncu hafta Akhisarspor-Bursaspor maçıyla başlıyor, System.String[]

Ligde hedeflerini şampiyonluk olarak belirleyen iki ekip Akhisarspor ile Bursaspor, Manisa'da kozlarını paylaşacak. Bursa temsilcisinin 30 puanı bulunurken, Akhisarspor ise iki puan gerisinde yer alıyor.

TFF 1'inci Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Bursaspor, 19'uncu haftanın açılış mücadelesinde Akhisarspor'a konuk olacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği mücadelede Kol'un yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Anıl Usta yapacak. Bursaspor haftaya 30 puanla üçüncü sırada girerken, Manisa ekibi ise yeşil beyazlıların iki puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.

20'NCİ RANDEVU

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon yeniden Süper Lig'e yükselmek için mücadele veren iki takım, 20'nci kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 19 randevuda her iki takım da 6'şar galibiyet elde ederken, 7 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı Bursaspor, genç oyuncuları Ali Akman ve Emirhan Aydoğan'ın golleriyle 2-1 kazandı.

BURSASPOR İVME YAKALADI

İki takım da hesaplarını şampiyonluk üzerine kurarken, son haftalarda daha formda bir görüntü çizen taraf Bursaspor oldu. 3 maçlık galibiyet hasretine sahasındaki 2-1'lik Hatayspor maçıyla son veren Bursa temsilcisi, ikinci yarıdaki ilk maçında da Fatih Karagümrük'ü aynı skorla mağlup etti. Akhisarspor ise ligde 4 maçtır kazanamıyor. Ligin ilk yarısının son haftasında Keçiörengücü'ne deplasmanda mağlup olan ve 7 maçlık namağlup serisi son bulan Manisa ekibi, geçtiğimiz hafta da Adanaspor ile golsüz berabere kalarak puanlar kaybetti.

YENİ TRANSFERLERİN LİSANSLARI ÇIKTI

Üst üste kazanılan iki maçın ardından Bursaspor'da atmosfer bir anda değişirken, yeni transferlerin de lisanslarının çıkarılmasıyla moraller yükseldi. Kadroda olması beklenen yeni transferler Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Şalk, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in şans vermesi halinde Akhisarspor'a karşı forma giyebilecek. Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak kart cezaları nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

MANİSA'DA SON GÜLEN BURSASPOR

İki takım bugüne kadar Manisa'da ise 9 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Akhisarspor 4 kez kazanırken, Bursaspor da 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Diğer 3 randevuda taraflar bir puana razı oldu. Geçen sezon Süper Lig'de Manisa'da oynanan maçı Bursaspor, 4-2 kazanmıştı. İç sahada ligde 8 maça çıkan Akhisarspor yenilgi yüzü görmezken 5 maçını kazandı, 3'ünde berabere kaldı. Bursaspor da deplasmanda 9 maça çıkarken; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Manisa, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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