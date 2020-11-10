TFF 1'inci Lig'de 2 erteleme maçının tarihleri belli oldu

TFF 1'inci Lig'de daha önce ertelenen iki karşılaşmanın programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Menemenspor- Ankaraspor 8'inci hafta maçı 1 Aralık Salı günü, koronavirüs nedeniyle ertelenen Altay- Giresunspor 7'nci hafta karşılaşması ise 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.İki karşılaşmanın başlangıç saati de 13.30 olarak belirlendi.