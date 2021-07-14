TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi

TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 1'inci Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. TFF 1'inci Lig, 13 Ağustos tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık'ta sona ererken, 2'nci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1'inci Lig'de 5, 17, 25 ve 33'üncü hafta maçları hafta içi oynanacak.