TFF 1'inci Lig'de İzmir finaline doğru

TFF 1'inci Lig'de Play-Off oynayan iki İzmir temsilcisi Altay ve Altınordu, yarı final ilk maçlarını kazanarak avantaj yakalarken, iki takım rövanşlarda da başarılı olmaları halinde finalde birbirlerine rakip olacak. Cumartesi günü deplasmanda oynanacak rövanş maçlarında Altay, 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor'a, Altınordu ise 1-0 yendiği Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 26 Mayıs Çarşamba günü yapıcak Play-Off finalinde Altay ve Altınordu'nun rakip olma olasılığı artarken, bu durumun gerçekleşmesi halinde Süper Lig'de Göztepe'den sonra bir İzmir kulübünün daha kenti temsil etmesi kesinleşecek.

İzmir, en son 18 yıl önce 2002-2003 sezonunda Altay ve Göztepe olmak üzere iki takımla Süper Lig'de yer almış, iki kulüp de o sezon küme düşme acısı yaşamıştı. Daha sonra 7 yıl Süper Lig'de temsilcisi olmayan İzmir'in hasretini Bucaspor 2009-10 sezonunda 1'inci Lig'de ilk 2'de yer alarak sona erdirirken, sarı-lacivertiler 2010-11'de ilk yılında Süper Lig'e mendil salladı. Göztepe, 2016-17 Play-Off'tan birinci olup kendisinin 14, İzmir'in 6 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdı. Altay bu sezon hedefe varması halinde 18, Altınordu ise ipi göğüslemesi durumunda 51 yıl sonra adını Süper Lig'e yazdıracak.