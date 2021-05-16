TFF 1'inci Lig'de play-off ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takım, play-offlar sonrasında belli olacak. Play-offlarda 17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü oynanacak karşılamalarda da görev yapacak hakemler belli oldu.

Yarın Altay'ın İstanbulspor'u konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. 18 Mayıs Salı günü saat 18: 00'de oynanacak Altınordu-Yılport Samsunspor mücadelesinde ise Abdülkadir Bitigen görev alacak.

Play-off ilk maçları ve görev alacak hakemler şöyle: 17 MAYIS PAZARTESİ20: 00 Altay-İstanbulspor: Arda Kardeşler18 MAYIS SALI

18: 00 Altınordu- Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen