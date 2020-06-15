TFF 1'inci Lig'de son haftalar nefes kesecek - Son Dakika

TFF 1'inci Lig'de son haftalar nefes kesecek

TFF 1'inci Lig'de heyecan bu hafta başlayacak.

TFF 1'inci Lig'de son haftalar nefes kesecek, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de heyecan bu hafta başlayacak. Süper Lig için 7 ekibin de iddiası bulunurken, önceki 5 sezonun da son 6 haftası kritik mücadelelere sahne oldu. Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, daha önce iki ekip ile Süper Lig biletini alırken, bu kez bunu Bursa temsilcisi ile başarmaya çabalayacak.

TFF 1'inci Lig'de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs pandemisinin ardından ligin geri kalan haftası 19 Haziran Cuma günü başlayacak. Bu sezon şampiyonluk yarışı oldukça çekişmeli geçerken, Süper Lig için 7 ekip iddiasını sürdürüyor. 53 puana sahip lider Hatayspor, 6 puan farkla zirvedeki yerini korurken; 2'nci BŞB Erzurumspor 47, 3'üncü Bursaspor'un da 46 puanı bulunuyor. 4'üncü ve 5'inci basamakta 45'er puanlı Adana Demirspor ve Akhisarspor, 6'ncı ve 7'nci Fatih Karagümrük ile Altay da 43 puanla rakiplerini takibine devam ediyor. Bu denli zirve yarışının kızıştığı TFF 1'inci Lig'in önceki 5 sezonuna bakıldığında ise kalan 6 haftada zirvedeki ekiplerin, bazı istisnalar dışında değişmediği görülüyor. Geçtiğimiz sezon son 6 haftaya Denizlispor'un liderliğinde girilirken Gençlerbirliği ikinci, Hatayspor üçüncü sırada bulunuyordu. Sezon sonunda sıralama değişmezken; ilk iki sıradaki Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi. Hatayspor Play-Off'ın finalinde Gazişehir Gaziantep FK'ya yenilerek, Süper Lig umutlarını erteledi.

2017/18 sezonundaki son 6 haftaya Çaykur Rizespor lider girerken, ikinci sırada MKE Ankaragücü bulunuyordu. Her iki ekibin de sezon sonu sıralaması değişmedi ve Süper Lig'e yükseldiler. Gerek 28'inci hafta, gerekse lig sonunda ilk 3'te yer almayan BŞB Erzurumspor ise Play-Off yoluyla Süper Lig'e çıktı. 2016/17 sezonunda son 6 haftaya Evkur Yeni Malatyaspor liderliğinde girilirken, ikinci sırada Eskişehirspor, üçüncü sırada Sivasspor bulunuyordu. Kalan 6 haftada iyi bir grafik gösteren Sivasspor, sezonu şampiyonlukla tamamlarken, Malatya temsilcisi ikinci sırada bitirdi ve iki ekip Süper Lig'e yükseldi. Sezonu üçüncü tamamlayan Eskişehirspor ise Play-Off finalinde Göztepe'ye kaybetti. 2015/16 sezonunda son 6 haftaya Adanaspor lider, Kardemir Karabükspor ikinci ve Alanyaspor üçüncü sırada girdi. Sezon sonuna gelindiğinde sıralama değişmedi ve Adana ile Karabük temsilcileri Süper Lig'e yükseldi. Üçüncü tamamlayan Alanyaspor ise Play-Off finalinde Adana Demirspor'u yenmesinin ardından Süper Lig'e çıkan üçüncü ekip oldu. 2014/15 sezonundaki son 6 haftaya lider giren Kayserispor, sezonu şampiyonlukla noktaladı. 28'inci hafta sonunda Osmanlıspor üçüncü sırada yer alırken, kalan haftalardaki performansıyla ikinci sıraya yükseldi ve sezonu burada tamamlayarak Süper Lig bileti aldı. 28'inci hafta sonunda ikinci sıradaki Adana Demirspor, geriye düşerken sezonu 5'inci noktalayan Antalyaspor, Play-Off finalinde Samsunspor'u yendi ve Süper Lig'e yükseldi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN ORTAK NOKTASI

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, daha önce Süper Lig'e yükselme başarısını iki kez gösterdi. Geçtiğimiz sezon 25'inci hafta itibariyle Ankara temsilcisinin başına geçen Üzülmez, takımın kalan haftalarda da başarı göstermesini sağladı ve ligi ikinci bitirerek Süper Lig'e çıkardı. Bir önceki sezonda ise Çaykur Rizespor'un başına 8'inci haftada gelen Üzülmez, Karadeniz temsilcisini şampiyonluğa taşıdı. Bu sezon Bursaspor'un başına 16'ncı hafta itibariyle geçen deneyimli teknik adamın aynı başarıyı üçüncü kez gösterip gösteremeyeceği ise merak konusu


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF 1'inci Lig'de son haftalar nefes kesecek - Son Dakika Spor
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