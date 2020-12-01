TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı

TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programları belli oldu.

TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta müsabakalarının programı şöyle: 13. Hafta 8 Aralık Salı 13.30 Bandırmaspor - Bursaspor 16.00 İstanbulspor - Balıkesirspor 16.00 Eskişehirspor - Tuzlaspor 19.00 Yılport Samsunspor - Menemenspor 9 Aralık Çarşamba 13.30 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor 13.30 Akhisarspor - Adanaspor 16.00 Adana Demirspor - Altınordu 19.00 Altay - Ankaraspor 10 Aralık Perşembe 13.30 Ümraniyespor - Boluspor 14. Hafta 12 Aralık Cumartesi 16.00 Bakılesirspor - Eskişehirspor 19.00 Bursaspor - Yılport Samsunspor 13 Aralık Pazar 13.30 Boluspor - Bandırmaspor 13.30 Altınordu - Akhisarspor 16.00 Adanaspor - Altay 16.00 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü 19.00 Giresunspor-Adana Demirspor 14 Aralık Pazartesi 16.00 Menemenspor - İstanbulspor 19.00 Ankaraspor - Ümraniyespor 15. Hafta 19 Aralık Cumartesi 13.30 Ankara Keçirörengücü - Balıkesirspor 13.30 Bandırmaspor - Ankaraspor 16.00 Eskişehirspor - Menemenspor 19.00 Altay - Akhisarspor 20 Aralık Pazar 13.30 Ümraniyespor - Adanaspor 19.00 İstanbulspor-Bursaspor 21 Aralık Pazartesi 16.00 Samsunspor - Boluspor 19.00 Adana Demirspor - Tuzlaspor 19.00 Giresunspor - Altınordu 16. Hafta 25 Aralık Cuma 19.00 Altay - Ümraniyespor 26 Aralık Cumartesi 13.30 Boluspor - İstanbulspor 13.00 Tuzlaspor - Altınordu 19.00 Balıkesirspor - Adana Demirspor 27 Aralık Pazar 13.30 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü 16.00 Akhisarspor - Giresunspor 16.00 Adanaspor - Bandırmaspor 19.00 Ankaraspor - Yılport Samsunspor 28 Aralık Pazartesi 19.00 Bursaspor - Eskişehirspor 17. Hafta 2 Ocak Cumartesi 13.00 Ümraniyespor - Akhisarspor 13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor 19.00 Altınordu - Balıkesirspor 3 Ocak Pazar 13.30 Bandırmaspor - Altay 16.00 İstanbulspor - Ankaraspor 16.00 Giresunspor - Tuzlaspor 19.00 Yılport Samsunspor - Adanaspor 4 Ocak Pazartesi 16.00 Eskişehirspor - Boluspor 19.00 Adana Demirspor - Menemenspor (İHA)

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