TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı - Son Dakika

TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı

01.12.2020 18:27
TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı, System.String[]

TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programları belli oldu.

TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta müsabakalarının programı şöyle:

13. Hafta

8 Aralık Salı

13.30 Bandırmaspor - Bursaspor

16.00 İstanbulspor - Balıkesirspor

16.00 Eskişehirspor - Tuzlaspor

19.00 Yılport Samsunspor - Menemenspor

9 Aralık Çarşamba

13.30 Ankara Keçiörengücü - Giresunspor

13.30 Akhisarspor - Adanaspor

16.00 Adana Demirspor - Altınordu

19.00 Altay - Ankaraspor

10 Aralık Perşembe

13.30 Ümraniyespor - Boluspor

14. Hafta

12 Aralık Cumartesi

16.00 Bakılesirspor - Eskişehirspor

19.00 Bursaspor - Yılport Samsunspor

13 Aralık Pazar

13.30 Boluspor - Bandırmaspor

13.30 Altınordu - Akhisarspor

16.00 Adanaspor - Altay

16.00 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor

14 Aralık Pazartesi

16.00 Menemenspor - İstanbulspor

19.00 Ankaraspor - Ümraniyespor

15. Hafta

19 Aralık Cumartesi

13.30 Ankara Keçirörengücü - Balıkesirspor

13.30 Bandırmaspor - Ankaraspor

16.00 Eskişehirspor - Menemenspor

19.00 Altay - Akhisarspor

20 Aralık Pazar

13.30 Ümraniyespor - Adanaspor

19.00 İstanbulspor-Bursaspor

21 Aralık Pazartesi

16.00 Samsunspor - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Tuzlaspor

19.00 Giresunspor - Altınordu

16. Hafta

25 Aralık Cuma

19.00 Altay - Ümraniyespor

26 Aralık Cumartesi

13.30 Boluspor - İstanbulspor

13.00 Tuzlaspor - Altınordu

19.00 Balıkesirspor - Adana Demirspor

27 Aralık Pazar

13.30 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü

16.00 Akhisarspor - Giresunspor

16.00 Adanaspor - Bandırmaspor

19.00 Ankaraspor - Yılport Samsunspor

28 Aralık Pazartesi

19.00 Bursaspor - Eskişehirspor

17. Hafta

2 Ocak Cumartesi

13.00 Ümraniyespor - Akhisarspor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor

19.00 Altınordu - Balıkesirspor

3 Ocak Pazar

13.30 Bandırmaspor - Altay

16.00 İstanbulspor - Ankaraspor

16.00 Giresunspor - Tuzlaspor

19.00 Yılport Samsunspor - Adanaspor

4 Ocak Pazartesi

16.00 Eskişehirspor - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Menemenspor

(İHA)

TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Bursaspor, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TFF 1. Lig 13-17. hafta programları açıklandı - Son Dakika


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