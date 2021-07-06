TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

Antalya'da devam eden TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Altınordu'yu 1-0 yenen Balıkesirspor, adını finale yazdırdı.

Antalya'da devam eden TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Altınordu'yu 1-0 yenen Balıkesirspor, adını finale yazdırdı. Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk yarı final maçında, Balıkesirspor ile Altınordu karşılaştı. Karşılaşmayı Balıkesirspor, 90. dakikada Peter Ambrose'nin attığı golle 1-0 kazandı. Balıkesirspor, bu skorla finale yükselen ilk takım oldu. Diğer yarı final maçında Yılport Samsunspor ile Bursaspor, yarın karşı karşıya gelecek. Organizasyonda final maçı ise 10 Temmuz'da aynı tesiste oynanacak.

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