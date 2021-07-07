TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

Antalya'da devam eden TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Bursaspor'u 4-0 yenen Yılport Samsunspor, finale yükseldi ve Balıkesirspor'un rakibi oldu.

Antalya'da devam eden TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Bursaspor'u 4-0 yenen Yılport Samsunspor, finale yükseldi ve Balıkesirspor'un rakibi oldu. Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan yarı final maçında, Yılport Samsunspor ile Bursaspor karşılaştı. Karşılaşmayı Yılport Samsunspor, 2. dakikada Semir Berk Çakır, 43. dakikada Ali Kılıç, 63. dakikada Yunus Emre Çift ve 90. dakikada Kadir Yiğit'in (kendi kalesine) attığı gollerle 4-0 kazandı. Bu sonuçla finale yükselen kırmızı-beyazlı ekip, 10 Temmuz Cumartesi günü aynı tesiste oynanacak final maçında Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.

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