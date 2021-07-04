TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nde yarı final eşleşmeleri belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, yapılan kura çekiminde Balıkesirspor- Altınordu ve Yılport Samsunspor- Bursaspor eşleşmeleri gerçekleşti.
Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nin ev sahipliğini üstlendiği organizasyonda yarı final maçlarının programı şöyle:
6 Temmuz Salı:
20.00 Balıkesirspor-Altınordu
7 Temmuz Çarşamba:
20.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor
Kaynak: AA
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