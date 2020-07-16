TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı! - Son Dakika

TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler şunlar: 17 Temmuz Cuma: 20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: Direnç Tonusluoğlu18 Temmuz Cumartesi: 17.30 Giresunspor-Altay: Kadir Sağlam17.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nicolas Anelka'nın belgeseli 5 Ağustos'ta yayınlanacak
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler


17 Temmuz Cuma:


20.00 Ekol Göz Menemenspor- Altınordu: Direnç Tonusluoğlu


18 Temmuz Cumartesi:


17.30 Giresunspor- Altay: Kadir Sağlam


17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Arda Kardeşler


17.30 Hatayspor- Bursaspor: Kutluhan Bilgiç


17.30 Fatih Karagümrük- Adanaspor: Murat Erdoğan


17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan


17.30 Adana Demirspor- İstanbulspor: Hüseyin Göçek


19 Temmuz Pazar:


17.30 Eskişehirspor- Boluspor: Emre Malok


17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Mert Güzenge


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:38 

Son Dakika Spor TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı! - Son Dakika Spor

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10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
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