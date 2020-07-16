TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
17 Temmuz Cuma:
20.00 Ekol Göz Menemenspor- Altınordu: Direnç Tonusluoğlu
18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Giresunspor- Altay: Kadir Sağlam
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Arda Kardeşler
17.30 Hatayspor- Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
17.30 Fatih Karagümrük- Adanaspor: Murat Erdoğan
17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan
17.30 Adana Demirspor- İstanbulspor: Hüseyin Göçek
19 Temmuz Pazar:
17.30 Eskişehirspor- Boluspor: Emre Malok
17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Mert Güzenge