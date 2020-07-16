TFF 1. Lig 34. hafta hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

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