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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı sonucu)
7 saat önce
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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