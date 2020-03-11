TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı sonucu)

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
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