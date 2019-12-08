Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:12 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. - ADANA
Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi