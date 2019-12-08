Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:12 Kaynak: İHA
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