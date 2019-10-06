TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Menemenspor: 0 (Maç devam ediyor)
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TFF 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Menemenspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:24 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Menemenspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası golsüz beraberlikle tamamlandı. - ADANA
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