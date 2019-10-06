Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Menemenspor: 1
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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Menemenspor: 1

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Menemenspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Menemenspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Menemenspor'a 1-0 mağlup oldu.


Maçın bitiş düdüğü ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu üyeleri, sahaya inip hakemin kararlarına itiraz etti. Bu sırada Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da korumalarıyla birlikte sahaya inerek Sancak'ın güvenliğini sağlayıp sahadan çıkarttı.


Maçtan dakikalar


36. dakikada ceza sahası içinde topu önüne alan Mustafa, bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


50. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Mehmet orta yaptı ancak Menemensporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.


90. dakikada Adana Demirspor'da Mustapha topu ceza sahasından Mehmet'e verdi. Mehmet topa vurdu ancak Menemensporlu oyuncular topu ceza sahasından uzaklaştırdı.


90+2. dakikada Menemenspor'da Murat, orta sahada aldığı top ile Adana Demirspor'un ceza sahasına kadar ilerledi ancak kaleci Kurtuluş topa müdahale etti.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Yıldırım xx, Murat Altan xx


Adana Demirspor: Kurtuluş x, Adil xx, Semih xx, Tevfik xx, Hakan xx, Volkan x (Mustapha dk. 33 xx), Sinan xx (Oleksandr dk. 67 x), Erdal x (Vedat dk. 45 xx), Mehmet xx, Berk xx, Samed xx


Yedekler: Emrullah, Tayyip, Hamıdou, Orhan, Levent


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Ekol Göz Menemenspor: Gentıan xx, Taşkın xx, Mustafa xxx, Ali xx, Alberk xx, Canberk xx, Mehmet xx (Murat dk. 72 x), Murat xx, Ali xx (Hüseyin dk. 86 ?), Tayfun xx (Sıkıru dk. 80 x), Ercan xx


Yedekler: Amir, İbrahim, Furkan


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Gol: Mustafa (dk. 36) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Mehmet, Tevfik, Berk, Samed, Emrullah (Adana Demirspor), Mustafa, Gentıan, Murat (Ekol Göz Menemenspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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