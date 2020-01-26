TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu)

31 dakika önce

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, evinde Boluspor'u konuk ediyor.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, evinde Boluspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:59 Kaynak: İHA
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