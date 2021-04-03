TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 Keciörengücü: 0

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Müsabaka Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan Sedat'ın pasında topla buluşan Dibba topu kontrol ettikten sonra sert bir şekilde vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

16. dakikada Adana Demirspor sol korner çizgisi üzerinde kullandığı serbest vuruşta, kaleci Metin topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21. dakikada Keçiörengücü'nde Cem, sağdan korner çizgisine kadar ilerleyerek ceza alanına topu ortaladı. Mert'in vuruşunda top Tayyip Talha'ya çarparak geri döndü.

26. dakikada orta alanda topu rakipten kapan Sinan, ilerideki Dibba'ya pas verdi. Ceza alanına kadar ilerleyen Dibba kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dibba yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada orta alanda topu alarak ceza alanına kadar ilerleyen Dibba'nın sert şutunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Dibba'nın ceza alanında pasında topla buluşan Sinan bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

59. dakikada Ankara Keçiörengücü'nde Burak'ın ortasında Uğur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Zubas'ta kaldı.

51. dakikada ceza yayı önünden Sedat'ın sert şutundan kaleci Metin topu yumruklayarak kornere çıkardı.

56. dakikada Sedat soldan ceza sahası içerine ortasını açtı. Hasan'ın sert şutunda top üst direkten geri döndü.

69. dakikada Dialiba'nın soldan vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

84. dakikada Hasan Kılıç'ın defans arkasına attığı pasında Yunus Akgün'ün vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada bir anda topla buluşan Volkan Şen kaleci ile karşı karşıya kaldı. Volkan bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Uygar Bebe xx, Emir Eray Eyisoy xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Talha Sanuç xx, Sinan Kurt xx (Volkan Şen dk. 90 ?), Okan Alkan xx, Dibba xx, Emircan Altıntaş xx (Yunus Akgün dk. 67 x), Kaan Kanak xx, Hasan Kılıç xx, Sedat Şahintürk xx (Ezeh dk. 78 x), Gökhan İnler xx, Rassoul

Yedekler: Vedat, Semih Güler, Traore, Süleyman Koç, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Tayfun Dingil xx, Süleyman Olgun xx, İrfan Akgün x (Burak Aydın dk. 46 x), Ogün Bayrak x (Abdulkadir dk. 46 x), Uğur Utlu xx (Issah dk. 67 x), Soner Gönül xx, Mert Kula xx, Alper Yılmaz xx (Dialiba dk. 67 x), Cem Ekinci xx (Hamidovic dk. 83 ?), Friday Eze xx

Yedekler: Birkan Tetik, Diabang, Selimhan Solmaz, Ardan Sarman, Ilir Mustafa

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Dibba (dk. 26), Volkan Şen (dk. 90+4) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Sedat Şahintürk (Adana Demirspor), Ogün Bayrak (Ankara Keçiörengücü) - ADANA