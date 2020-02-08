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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Adanaspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, evinde Adanaspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:58 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, evinde Adanaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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