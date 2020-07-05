TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 Altay: 2

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, Altay'ı ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar



6. dakikada Aosman sol kanattan çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleci Cihan'ı geçen Aosman topu boş kaleye gönderemedi.



43. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Mitrovic, Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.



45. dakikada Adana Demirspor'un penaltı vuruşunda topun başına Erkan geçti. Erkan'ın plase şutunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti. 1-0



64. dakikada orta sahada kazandığı topla kontra atağa kalkan Altay'da Erhan, rakip savunmanın arasına sarktı. Atılan ara pasını önüne alan Erhan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 1-1



78. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Altay'da Doğa, topu ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan Paixao'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2



80. dakikada Pa Dibba sol kanattan çalımlarla derine inerek ceza sahasına orta yaptı. Altı pasta topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi. 2-2



82. dakikada Erkan'ın sol kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Pa Dibba, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Yıldırım xx, Mehmet Ali Akkor xx



Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Mitrovic xx (Adil dk. 76 x), Mehmet xx, Okan xx, Rassoul xx, Traore xx, Hasan xxx, Aosman xx (Sinan dk. 55 x), Erkan xx, Volkan xx (Pa Dibba dk.65 x), Mehmet xx (Kosecki dk. 76 x)



Yedekler: Vedat, Tarık, Berk, Tayyip



Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar



Altay: Cihan xx, Abdülhamit xx, Abdülkerim xx, Erhan xx, Özgür xx (Doğa dk. 65 x), Tatos xx, Yılmaz x (Putsila dk. 46 x), Tavares xx, Doğan xx (Yaser dk. 72 x), Kerim xx (Aduma dk. 86 ?), Paixao xx



Yedekler: Hakan, Emre, Segbefia, Arda, Cenk, İbrahim



Teknik Direktör: Sebahattin Yenilmez



Goller: Erkan (dk. 45+1 pen.), Hasan (dk. 80) (Adana Demirspor), Erhan (dk. 64), Paixao (dk. 78) (Altay)



Kırmızı Kart: Traore (dk. 57) (Adana Demirspor)



Sarı Kartlar: Okan, Traore, Rassoul, Cüneyt Dumlupınar (Adana Demirspor), Yılmaz, Cenk, Kerim (Altay) - ADANA