Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor evinden Eskişehirspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3, System.String[]

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor evinden Eskişehirspor'u ağırladı. Karşılaşma 3-2 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar


6. dakikada Eskişehirspor'da Milinkovic'in verdiği asistle Sekidika sağ kanattan topu alarak Adana Demirspor'un ağlarıyla buluşturdu. 0-1


8. dakikada Adana Demirspor meşin yuvarlağı Volkan Şen ile Eskişehirspor'un ceza sahasına kadar götürdü. Karambole pozisyonda Eskişehirspor'da Mevlüt topa dokunarak meşin yuvarlağı kendi kalesinin ağlarıyla buluşturdu. 1-1


48. dakikada Eskişehirspor'da orta sahadan topu alan Sissoko Adana Demirspor'un ceza sahasına kadar götürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


51. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Mustapha'nın ortası sonucu topla buluşan Stokes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2


62. dakikada Eskişehirspor'da karambolden topu alan Milinkovic, topu Adana Demirspor'un kalesine gönderdi. 2-3


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Baran Eraslan x, Bersan Duran x


Adana Demirspor: Emrullah xx, Hakan xx, Rassoul xx, Adil xx, Orhan xx, Traore xx, Sinan xx (Kosecki dk. 65 x), Vedat xx, Levent xx (Samed Ali dk. 51 x), Volkan x (Mustapha dk. 35 x), Stokes xxx


Yedekler: Kurtuluş, Semih, Emre, Tevfik, Musa, Yusuf, Barış


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Eskişehirspor: Ekrem xx, Feyzi xx, Cemali xx, Mevlüt x (Sezgin dk. 63 x), Berkay xx, Furgan xx (Alperen dk. 62 x), Kamal xx, Mehmet xx, Sissoko xxx, Sekidika xxx, Milinkovic xxx (İbrahim dk. 82 ?)


Yedekler: Melih, Erdal, Furkan, Hakan, Hasan, Tolga, Metehan


Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan


Goller: Sekidika (dk. 6), Sissoko (dk. 48) (Eskişehirspor), Mevlüt (dk. 8 k.k.), Stokes (dk. 51) (Adana Demirspor)


Sarı Kart: Kosecki (Adana Demirspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Volkan Şen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:09 Kaynak: İHA
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