TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0

13.03.2021 21:05
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Adana Demirspor'da sağdan Sedat'ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip topa vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada Adana Demirspor defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top ceza alanı önüne geldi. İstanbulspor'da Levent topun gelişine sert vurdu ancak kaleci Zubas topu köşeden çeldi.

51. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan, İstanbulspor'dan Onur ile girdiği ikili mücadelede topu soluna çekip kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ljubic'in yanında geçerek ağlarla buluştu. 2-0

58. dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, ceza alanı girer girmez sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Anıl Usta xx, Hakan Karabalcık xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Kaan xx (Süleyman dk. 70 x), Okan xx, Sedat xx (Emircan dk. 84 ?), Hasan xx, Gökhan xxx, Sinan xx (Traore dk. 84 ?), Ezeh x (Yunus dk. 46 x), Pa Dibba xxx (Mehmet dk. 60 x)

Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Tolga, Berk

Teknik Direktör: Samet Aybaba

İstanbulspor: Ljubic xx, Atchom xx, Wellington xx, Ali xx (Ali Dere dk. 89 ?), Melih xx, Onur xx, Rroca xx, Uygar x (Valon dk. 46 x), Levent xx, Mirkan x (Eslem dk. 57 x), İbrahim x (Koray dk. 89 ?)

Yedekler: Muhammed, Mehmet, Ali, Tayyip, Valon, Egehan, Kerem, Abazaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Pa Dibba (dk. 6), Gökhan (dk. 51) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ezeh, Kaan, Süleyman (Adana Demirspor), İbrahim, Wellington (İstanbulspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, İstanbulspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın, yaşamını yitirdi 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı 17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Kayserispor-Galatasaray maçında gerilen ortamı Fatih Terim yatıştırdı Kayserispor-Galatasaray maçında gerilen ortamı Fatih Terim yatıştırdı         
20:33
Restoran ve kafeler eski sisteme geri mi dönüyor? Dikkat çeken Ramazan ayı iddiası Restoran ve kafeler eski sisteme geri mi dönüyor? Dikkat çeken Ramazan ayı iddiası         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Galatasaray bu sefer hata yapmadı! Aslan, Kayseri'yi 3 golle geçti Galatasaray bu sefer hata yapmadı! Aslan, Kayseri'yi 3 golle geçti         
17:51
'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt         
17:39
Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti         
17:06
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 21:16:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei