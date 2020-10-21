TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2

21.10.2020 16:58
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibi takımın 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Volkan Şen'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Hasan Kılıç kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada orta sahadan aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Pa Dibba'nın pasında Hasan, kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

36. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hava topu mücadelesinde Anıl, Akabueze'yi yere düşürünce hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1

47. dakikada Ümraniyespor'un kullandığı köşe atışında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Vasco, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-2

52. dakikada Erkan Zengin ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, top kaleci Eyüp'ün müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-2

80. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Erkan Zengin, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 4-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin xx, Özgür Ertem xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Karaer xx (Semih dk. 61 x), Rassoul xx, Mehmet xx, Tarık xx, Sinan xx (Sedat dk. 85 ?), Hasan xxx, Gökhan xx, Volkan xx (Lanzafame dk. 61 x), Erkan xxx (Traore dk. 85 ?), Pa Dibba xx (Yunus dk. 75 x)

Yedekler: Emre, Okan, Berkant, İzzet, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Ümraniyespor: Eyüp xx, Murat xx (Alaaddin dk. 21 x), Vasco xx, Glumac xx, Gökhan xx, Serkan xx (Hüseyin dk. 82 ?), Yusuf xx, Akabueze xx, Gomis xx (Muammer dk. 82 ?), Camara x (Zivkovic dk. 21 x), Batuhan xx (Turgut dk. 55 x)

Yedekler: Orkun, Ercan, Emirhan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Hasan (dk.11 ve 31), Erkan (dk.52 ve 80) (Adana Demirspor), Gökhan (dk. 38 pen.), Vasco (dk. 47) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Glumac, Gökhan, Vasco, Sait Karafırtınalar (Ümraniyespor), Pa Dibba, Mehmet, Zubas (Adana Demirspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Ümraniyespor: 2 - Son Dakika Spor

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