TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu ile mücadele ediyor.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:55 Kaynak: İHA
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