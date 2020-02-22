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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Altınordu: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1.Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu ile mücadele ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:55 Kaynak: İHA
TFF 1.Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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