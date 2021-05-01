TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0

01.05.2021 18:07
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, evinde Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına giren Sinan, düzgün bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

34. dakikada kontra atakta topu kapan Sinan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya topu ulaştırdı. Sağ çaprazdan Pa Dibba kaleye doğru sert bir vuruş yaptı ancak top auta çıktı.

52. dakikada Ezeh'in pasıyla ceza sahası içinde buluşan Hasan'ın şutu Balıkesirspor savunmasından kornere çıktı.

57. dakikada Sinan ceza sahası dışında kazandığı topu Pa Dibba ile buluşturdu. Pa Dibba düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

60. dakikada ceza sahası dışında karambolde topla buluşan Pa Dibba, düzgün vurdu ancak kaleci Atilla son anda topu kornere çeldi.

66. dakikada Sinan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Tayyip kale sahası içerisinde yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

86. dakikada Pa Dibba'nın savunma arkasına attığı topla buluşan Yunus, karşı karşıya kaldığı kaleci Atilla'nın yanından topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Ali Akkor xx, Cem Özbay xx

Adana Demirspor: Muhammed xx, Kaan xx, Gökhan xx, Okan xx (Semih dk. 66 x), Tayyip xx (Samet dk. 85 ?), Rassoul xx, Sinan xx, Hasan xx (İsmail dk. 82 ?), Pa Dibba xx, Sedat xx (Yunus dk. 46 x), Ezeh xx (Emircan dk. 66 x)

Yedekler: Zubas, Yücel, Traore, Volkan, Samet, Sergen Batın

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Balıkesirspor: Atilla xx, Batuhan xx, Birol xx (Enes dk. 63 x), Sedat xx, Mert xx, Cumali xx (Oğuz dk. 77 x), Taşkın xx, Cemal xx (Anıl dk. 77 x), Doğa xx, Muhammed xx (Abdulkadir dk. 63 x), Manaj xx (Hasan dk. 63 x)

Yedekler: Yiğithan, Berat, Serdar, Andaç

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Pa Dibba (dk. 57), Tayyip (dk. 67), Yunus (dk. 86) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Okan, Rassoul (Adana Demirspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Balıkesirspor: 0 - Son Dakika Spor


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