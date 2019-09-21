TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Bursaspor: 0 (İlk yarı sonucu)
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TFF 1. Lig'i 5. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Bursaspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:07 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'i 5. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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