Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Bursaspor: 0 (İlk yarı sonucu)
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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Bursaspor: 0 (İlk yarı sonucu)

1 saat önce

TFF 1. Lig'i 5. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Bursaspor'u ağırlıyor.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Bursaspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'i 5. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, Bursaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana ekibinin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Bursaspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:07 Kaynak: İHA
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