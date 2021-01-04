TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0

04.01.2021 19:53
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, Menemenspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, Menemenspor'u konuk etti. Müsabaka 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Gökhan'ın ortasına kafa vuran Tayyip, topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Adana Demirspor'da soldan Pa Dibba'nın pasında ceza sahasına giren Hasan, kaleci Selmani'yi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

45. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan hasan, pasını Emircan'a gönderdi. Emircan düzgün bir vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

50. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Pa Dibba'nın ortasıyla buluşan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

66. dakikada Adana Demirspor'da Emircan'ın ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Lanzafame, uzaktan sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Selmani, topu kornere çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Gökhan Memişoğlu xx, Uygar Bebek xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Rassoul xx, Tayyip xx, Mehmet U. xx, Tarık xx, Traore xx (İzzet dk. 87 ?), Hasan xx (Sinan dk.70 x), Gökhan xx, Mehmet A. xx (Lanzafame dk. 52 x), Emircan xx, (Yunus dk. 79) Pa Dibba xx (Sedat dk. 87 ?)

Yedekler: Vedat, Semih, Okan, Süleyman, Mehmet Berkant

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Menemenspor: Selmani xx, Furkan xx, Rıdvan xx, Domgjoni xx, Emre Batuhan xx, Taşkın xx, Alhassan xx(Bekir Can, dk.86 ?), Anaane xx (Vedat dk. 77 x), Şeref xx (Mehmet dk. 46 x), Tayfun x (Murat dk.46 x), Rasheed x (Kubilay dk. 64 x)

Yedekler: Yusuf, Ömer, Cem, Eren, Burak

Teknik Direktör: Ümit Karan

Goller: Tayyip (dk. 8), Hasan (dk. 30), Emircan (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Pa Dibba, Rassoul (Adana Demirspor), Anaane (Menemenspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Menemenspor: 0 - Son Dakika Spor


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