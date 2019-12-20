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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:48 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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