TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:48 Kaynak: İHA
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