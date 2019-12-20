TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Ümraniyespor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Karşılaşma 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar


16. dakikada Adana Demirspor'un ortasında Ümraniyespor'dan Tevfik topa kafa attı ve meşin yuvarlağı kendi kalesinin ağlarına gönderdi. 1-0


20. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Kosecki çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu ve içeri sert bir orta gönderdi. Ümraniyespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top altı pastaki Gladky'nin önünde kaldı. Gladky'nin düzgün vuruşunda Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0


23. dakikada sol kanattan korner vuruşu kazanan Adana Demirspor'da topun başına Volkan geçti. Volkan'ın sert ortasında topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0


54. dakikada Ümraniyespor'da orta sahadan topu alan Emircan, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak Adana Demirspor'lu oyuncuların yanından geçerek ağlarla buluştu. 3-1


81. dakikada kontra atağa çıkan Ümraniyespor'da sağ kanatta topla buluşan Alaaddin, çizgiye indi ve ortasını yaptı. Altı pasın üzerinde boşta kalan Emircan'ın volesinde top ağlarla buluştu. 3-2


90. dakikada Adana Demirspor'da Traore, takım arkadaşı Berk'in kendisine verdiği topu ağlarla buluşturdu. 4-2


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Erkan Özdamar xx, Anıl Usta xx, Ali Can Alp xx


Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Adil xx, Semih xxx, Traore xx, Koseckı xx, Aias xx (Erdal dk. 82 ?), Tevfik xxx, Volkan xxx (Berk dk. 74 x), Emre xx (Vedat dk. 55 x), Oleksandr xx, Rassoul xx


Yedekler: Emrullah, Tayyip, Barış, Samed, Carayol, Yusuf


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Ümraniyespor: Burak xx, Timur x (Emre dk. 46 x), Valentin xx, Bahadır x (Akabueze dk. 46 x), Emircan xxx, Fernandes xx, Gökhan xx, Serkan xx, Alaaddin xx, Ghislain xx, Muhammed xx


Yedekler: Enes, Rıad, Aykut, Honore, Yunus


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Timur (dk. 16 k.k.), Oleksandr (dk. 20), Volkan (dk. 26), Traore (dk. 90+6) (Adana Demirspor), Emircan (dk. 55 ve 81) (Ümraniyespor)


Kırmızı Kartlar: Vedat (dk. 90), Semih (dk. 90+5) (Adana Demirspor)


Sarı Kartlar: Tevfik, Erdal (Adana Demirspor), Muhammed, Gökhan, Emre, Valentin (Ümraniyespor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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