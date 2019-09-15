Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0
Son Dakika Spor Haber

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0

1 saat önce

TFF. 1. Lig'in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0, System.String[]

TFF. 1. Lig'in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.


Maçtan Dakikalar


1. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen'in yerden şutunda top, kaleciden sekti. Seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Samed'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


40. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Volkan Şen'in pasında Sinan'ın gelişine şutu kaleyi bulmadı.


73. dakikada orta sahada topla buluşan Hakan'ın ortasında kimsenin dokunamadığı topu önünde bulan Samed'in kötü vuruşunda top auta çıktı.


82. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gladky, pasını Samed'e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu sonuçsuz kaldı.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Orkun Aktaş xx, Deniz Caner Özaral xx


Adanaspor: Goran Karacic xx, Serdar Bingöl xx, Veli Kızılkaya xx, Enes Akyol xx, Renan Diniz xx, Hakan Barış xx, Ahmet Dereli x (Okan Kurt dk. 36 x), Eren Keleş x (Furkan Özçal dk. 71 x), Giorgi Arabidze x (Serhat Tunç dk. 62 x), Moussa Bagayoko xx, Emeka Eze xx


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsa Doğan, Özgür Özdemi, Roni, Utku Sen


Teknik Direktör: Levent Eriş


Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Adil Demribağ xx, Semih Güler xx, Mehmet Uslu xx, Vedat Bora x (Aias Aosman dk. 60 x), Tevfik Altındağ xx, Hakan Bilgiç xx, Volkan Şen xx (Oleksandr Gladky dk. 71 x), Sinan Kurt xx, Berk Yıldız xx, Samed Ali Kaya x (Anthony Stokes dk. 83 ?)


Yedekler: Emrullah Şalk, Tayyib Talha Suruç, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek


Teknik Direktör: Uğur Tütüneker


Sarı Kartlar: Veli, Furkan (Adanaspor), Adil, Semih, Tevfik (Adana Demirspor)


Kırmızı Kart: Serdar Bingöl (dk. 58) (Adanaspor) - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adanaspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 22:23:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]