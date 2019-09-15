TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsa Doğan, Özgür Özdemi, Roni, Utku Sen

82. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gladky, pasını Samed'e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu sonuçsuz kaldı.

1. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen 'in yerden şutunda top, kaleciden sekti. Seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Samed'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

TFF. 1. Lig'in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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