Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)
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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)

30 dakika önce

TFF 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:18 Kaynak: İHA
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