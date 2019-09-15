TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)
30 dakika önce
TFF 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:18 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. - ADANA
Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti! Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var Kayserispor Başkan Yardımcısı Uyar: Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geliyor