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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, evinde Akhisarspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, evinde Akhisarspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. - ADANA
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