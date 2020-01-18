TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, evinde Akhisarspor'u konuk ediyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, evinde Akhisarspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
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