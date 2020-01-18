TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Akhisaspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor , evinde Akhisarspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. - ADANA

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