Son Dakika › Spor › TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)
7 saat önce
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, evinde BB Erzurumspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:00 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, evinde BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. - ADANA
Son Dakika Fenerbahçe'de Ersun Yanal idmana çıkmadı Ünlü model Anna Falchi, Lazio'nun Inter galibiyeti sonrası yine soyundu Süper Lig'de 22. hafta sona erdi! İşte puan durumu Muhammet Demir, Çaykur Rizespor maçında 2 penaltı kaçırdı, Sumudica çılgına döndü