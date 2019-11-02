Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0
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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor evinden Boluspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor evinden Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.


Maçtan dakikalar


48. dakikada Adanaspor'da Furkan, ayağına gelen topu kaleye gönderdi. Top kaleci Hakan'da kaldı.


56. dakikada ceza yayının üzerinde serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Hakan geçti. Hakan'ın şutunda köşeye giden topu kaleci Karacic kornere çeldi.


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Gökmen Baltacı xx, Hüsnü Emre Çelimli xx


Adanaspor: Goran xx, Veli xx, Marvin xx, Özgür xx (Özkan dk. 63 x), Renan xx, Ahmet xx, Abdulkadir xx (Serhat dk. 46 xx), Furkan xx, Okan xx, Ronei xx, Utku xx (Eren dk. 53 xx)


Yedekler: İrfan Can, İsa, Enes, Evren, Semir


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Boluspor : Hakan xx, İsmail xx, Hakan xx, Hayrullah xx, Ümit xx, Cumali xx, Sami xx, Dodo xx (Burak dk. 80 ?), Mustafa Sami xx (Mustafa dk. 46 xx), Melih xx (Mutlu dk. 78 x), Poepon xx


Yedekler: Yavuz, Muhammed, Şukurov, Batuhan


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Sarı Kartlar: Veli, Özgür, Okani, Serhat (Adanaspor), Ümit, Samican, Hayrullah, Melih (Boluspor) - ADANA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:31 Kaynak: İHA
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