TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu)
6 saat önce
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor, Boluspor'u ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor, Boluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. - ADANA
Annesini kaybedip maça çıktı! 90 dakika sonunda gözyaşlarını tutamadı Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Kadıköy uyarısı! Loris Karius'un performansı, Beşiktaşlıları mest etti! Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu