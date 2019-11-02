Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu)
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor, Boluspor'u ağırlıyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor, Boluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. - ADANA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:34 Kaynak: İHA
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