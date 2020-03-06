TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - EH Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - EH Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu) - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - EH Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu)

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Balıkesirspor ile mücadele ediyor.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - EH Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu), System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Balıkesirspor ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:57 Kaynak: İHA
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